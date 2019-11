Vakbondsacties De Lijn – Busverkeer Vlaams-Brabant blijft verstoord

Het busverkeer in Vlaams-Brabant blijft ook zondag nog verstoord door een vakbondsactie. Momenteel rijdt ruim 80 procent van de bussen in Vlaams-Brabant normaal uit, zo laat De Lijn weten. De openbaarvervoermaatschappij verwacht dat de hinder nog de hele dag zal duren. “Zowel in de Vlaamse Rand als in de regio rond Leuven zijn er nog heel wat ritten die niet gereden worden. Busgebruikers moeten er in die regio’s dan ook nog altijd rekening mee houden dat hun bus niet passeert aan de haltes”, klinkt het.

Bron: Belga