Vakbondsacties De Lijn – Busverkeer in Vlaams-Brabant nog steeds verstoord

De vakbondsactie bij De Lijn in Vlaams-Brabant gaat haar zevende dag in. Ook vandaag/maandag blijft het busverkeer verstoord. Vanmorgen is 10 procent van de chauffeurs van De Lijn niet uitgereden. De hinder concentreert zich voornamelijk in de Vlaamse Rand, maar ook in en rond Leuven vallen sporadisch ritten weg. Verwacht wordt dat de hinder nog de hele dag blijft duren, aldus de openbaarvervoermaatschappij in een persbericht. De vakbondsactie van de chauffeurs van de stelplaatsen Grimbergen, Londerzeel, Asse, Vilvoorde, Dilbeek, Meerbeke, Leerbeek en Het Rad duurt nu dus al een week. Ook chauffeurs van stelplaats Leuven nemen ondertussen deel aan de staking.

De Lijn betreurt dat de vakbonden de actie voortzetten, omdat vooral de reizigers er de dupe van zijn. De directie benadrukt “dat haar deuren openblijven voor verdere dialoog met het oog op het zo snel mogelijk herstellen van de dienstverlening aan de klanten”.

bron: Belga