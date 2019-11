Uitslaande brand in gebouw in Bilzen dat dienst zou doen als opvangcentrum

In het momenteel leegstaand gebouw van het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé aan de Rode Kruislaan in Grote Spouwen (Bilzen) woedt een uitslaande dakbrand. Het gebouw zou in de toekomst gebruikt worden als tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. De brandweerpost Bilzen van de hulpverleningszone Oost-Limburg is bezig met de bluswerken. De oorzaak van de brand, die zondag rond 23.30 uur werd opgemerkt, is nog onbekend. Volgens de burgemeester van Bilzen Johan Sauwens (Trots op Bilzen) zijn er sporen van inbraak gevonden en wordt kwaad opzet niet uitgesloten. Dat verklaarde hij aan de VRT.

De voorbije weken waren er protestacties toen het nieuws bekend raakte over de plannen van Fedasil om er een tijdelijk asielcentrum in onder te brengen.

bron: Belga