Sciencefictionauteurs en economisten bedenken in Brussel de economie van de toekomst

Kan een economisch model uit een sciencefictionboek toegepast worden in onze huidige samenleving? Dat is de vraag die auteurs en economisten maandag tijdens het Sci-Fi Economics Lab samen onderzoeken en proberen op te lossen. De Sci-Fi Economics Day is opgebouwd rond drie evenementen. De dag begon om 14.30 uur in coworking space Kano met een workshop van Extinction Rebellion. Om 18 uur volgde het hoofddebat in het cultureel centrum Les Riches Claires. Daar ging de Canadese sciencefictionauteur Cory Doctorow in debat met professor economie en milieu Tom Bauler (ULB) over de levensvatbaarheid van fictieve economieën. Afsluiten deden ze maandagavond met een open podium en jamsessie in La Tricoterie.

De organisatie is in handen van Edgeryders, een post-kapitalistisch bedrijf, en EIT Climate-KIC kick, de grootste Europese publiek-private samenwerking op het gebied van klimaatinnovatie. Zij zijn van oordeel dat de huidige economie vastzit in een wereldbeeld die geen alternatieven biedt voor de actuele uitdagingen, met name de klimaatcrisis. Vroeger waren die alternatieven er wel dankzij economen als Karl Marx.

“De sciencefictionauteurs vinden werelden uit in hun boeken waar de economische systemen volledig anders zijn. Wij hebben daarin een opportuniteit gezien. Sommige zaken zijn realistisch en andere niet, maar wij maken een economische analyse om de levensvatbaarheid te testen”, vertelt Alberto Cottica, oprichter van Edgeryders.

“Het is nu nog te weinig onderzocht. En het kan zelfs cruciaal worden voor de samenleving, wanneer de klimaatcrisis ons hard treft. Wij kunnen dan voorleggen hoe het bankensysteem zou werken, hoe je een stad moet beheren, etc. Dat bestaat nu nog niet. We hebben momenteel enkel sciencefiction. Ik hoop dus dat er in de komende vijf jaar ook een echte sciencefictioneconomie ontstaat”, aldus Cottica.

bron: Belga