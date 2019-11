Proximus League – Reviewcommissie laat Teuma (Union) vervolgen

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag unaniem beslist om Union-middenvelder Teddy Teuma te laten vervolgen door het Bondsparket. Het is de eerste keer dit seizoen dat de commissie een disciplinair dossier inleidt. Teuma moet binnenkort voor de Geschillencommissie verschijnen wegens een zware tackle op Kurt Abrahams (Westerlo) afgelopen vrijdag in de thuismatch tegen de Kemphanen (0-2). De middenvelder van Union kreeg daarvoor een gele kaart in de 81e minuut, maar door de unanieme tussenkomst van de Reviewcommissie krijgt de fase nu toch nog een staartje. Als ook scheidsrechter Dierick na het zien van de tv-beelden bevestigt dat hij rood had moeten trekken voor de overtreding, kan een schorsing volgen.

Na veertien speeldagen in de Proximus League (1B) is het de eerste keer dat de werkzaamheden van de Reviewcommissie – die elk weekend op basis van tv-beelden op zoek gaat naar fases die bestraft hadden moeten worden met een rode kaart – tot een vervolging leiden. In de hoogste voetbalklasse (1A) is de Reviewcommissie niet meer actief, omdat de VAR er opereert.

bron: Belga