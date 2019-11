Protesten in Bolivia gaan door, onduidelijkheid over verblijfplaats Evo Morales

Daags na het ontslag van president Evo Morales blijft het erg onrustig in Bolivia. In de administratieve hoofdstad La Paz kwam het maandag tot confrontaties tussen aanhangers en tegenstanders van Morales, die de politie met traangas uit elkaar trachtte te houden. Het land dreigt in bestuurlijke chaos terecht te komen, terwijl het onduidelijk is waar Morales zich nu bevindt. Morales kondigde zondag zijn ontslag aan na weken van protesten en rellen als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Ook al had hij eerder op de dag nog de organisatie van nieuwe verkiezingen aangekondigd, zag Morales zich genoodzaakt op te stappen nadat de bevelhebber van het Boliviaanse leger, generaal Williams Kaliman, hem daarom had verzocht, “voor het goed van Bolivia”.

In La Paz, maar ook in kleinere steden als El Alto en Cochabamba, bleef het maandag erg onrustig. In totaal nam naast Morales een twintigtal hooggeplaatsten ontslag. Onder hen vicepresident Alvaro Garcia Linera en de voorzitters van de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het doet de vraag rijzen wie momenteel de macht in handen heeft in Bolivia. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft het parlement opgeroepen zo snel mogelijk bijeen te komen om “het functioneren van de instellingen en een nieuw verkiezingsproces te garanderen”.

Morales zelf verstuurde maandag enkele tweets. Hij beschuldigde zijn politieke rivaal en uitdager bij de verkiezingen, de centrumrechtse Carlos Mesa, en de aanvoerder van de protesten, Luis Fernando Camacho, ervan een staatsgreep te hebben willen plegen. Er is ook sprake van delen van het politieapparaat dat zich tegen Morales gekeerd heeft, en dat er nu door de voormalige president van beschuldigd wordt alvast in El Alto met geweld tegen het volk op te treden.

Ondanks zijn tweets is het de vraag waar Morales zich momenteel bevindt. Zondag zei hij nog dat hij niets gestolen heeft en dat hij dus geen reden heeft om het land te ontvluchten. De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft Morales alvast asiel aangeboden.

