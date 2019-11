“Politie kreeg instructies om mij op te pakken”

Volgens de Boliviaanse president Evo Morales, die zondag opstapte, heeft de politie instructies gekregen om hem op te pakken. Dat liet hij op Twitter weten. “Gewelddadige” groepen zouden zijn huis hebben aangevallen.

“Degenen die verantwoordelijk zijn voor de coup vernietigen de rechtstaat nog”, verklaarde Morales. Volgens hem is er een “illegaal aanhoudingsbevel” tegen hem uitgevaardigd.

Enkele minuten voordat Morales de tweet de wereld had ingestuurd, verklaarde oppositieleider Luis Fernando Camacho via hetzelfde medium dat er een aanhoudingsbevel is en dat de politie en het leger op zoek zijn naar de voormalige president.

Zondag werden al de voorzitter en vicevoorzitter van de kiescommissie in het land opgepakt. Maria Choque Quispe en Antonio Costas worden vervolgd voor fraude op de verkiezingsdag van 20 oktober. Voorzitter Quispe had enkele uren eerder ontslag genomen, terwijl Costas enkele dagen na de verkiezingen al opstapte.

