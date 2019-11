Neil Young wil Amerikaans staatsburger worden om te kunnen stemmen in 2020

De Canadese muzikant Neil Young is de procedure gestart om het Amerikaanse staatsburgerschap te verkrijgen zodat hij kan stemmen bij de presidentsverkiezingen van 2020 in de VS. Zijn cannabisgebruik bemoeilijkt het proces, staat te lezen op zijn website.

“Ik wil de dubbele nationaliteit verkrijgen en kunnen stemmen”, schrijft de 74-jarige Young. “Toen ik recent een aanvraag indiende voor het Amerikaanse staatsburgerschap, slaagde ik voor de test. Het was een gesprek waarin ik op vele vragen antwoorden gaf. Ik antwoordde eerlijk en ik slaagde voor de test. Recent vertelde men mij dat ik een andere test moet ondergaan, gezien mijn gebruik van marihuana”, klinkt het.

Goed moreel karakter getoond

De Amerikaanse autoriteiten gaven eerder al aan dat potentiële burgers “niet betrokken mogen zijn bij activiteiten in verband met marihuana”, zelfs niet als dat toegestaan is in hun staat of land van herkomst, zoals dat het geval is in Canada, aldus de zanger nog.

“Ik hoop oprecht dat ik een goed moreel karakter heb getoond en met mijn geweten kan stemmen op Donald Trump of zijn medekandidaten die nog niet benoemd zijn”, verklaart Young.

Bernie Sanders

In 2018 mocht Trump het nummer “Rockin in the Free World” van Neil Young niet gebruiken tijdens zijn campagne. Young stond toen eerder achter de Democratische kandidaat Bernie Sanders.

Bron: Belga