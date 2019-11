Minister en stafchef vroegen Nikki Haley om Trump tegen te werken

Topmedewerkers van het Witte Huis hebben de voormalige ambassadeur van de VN Nikki Haley gevraagd om president Trump te boycotten. Dat schrijft Haley in een boek dat dinsdag verschijnt in de VS, maar waar enkele fragmenten al van bekend zijn gemaakt. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en de ex-stafchef van de president John Kelly probeerden Haley te overtuigen om hen te helpen Trump tegen te werken “om het land te redden”.

“De president ondermijnen is heel gevaarlijk, het gaat in tegen de grondwet en tegen wat de Amerikanen willen”, verklaart Haley aan zender CBS.

Als het de bedoeling was om de president met het “beste en meest transparante, legaal en ethisch advies geven, dan heb ik mij daaraan schuldig gemaakt”, zei ze verder aan The Washington Post.

Tillerson werd in maart 2018 ontslagen, terwijl Kelly op het einde van datzelfde jaar opstapte. Verschillende voormalige medewerkers van het Witte Huis hebben eerder al een beeld geschetst van de chaos die binnen de regering heerst.

Haley besloot zelf op te stappen als ambassadeur bij de Verenigde Naties, waarop de geruchtenmolen begon te draaien. Er wordt verwacht dat de Republikeinse politica in 2024 een gooi zal doen naar het presidentschap.

Bron: Belga