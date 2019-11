Kasteelmoord – Hof van cassatie buigt zich over cassatieberoep Evert de Clercq

Het hof van cassatie buigt zich dinsdag over het cassatieberoep dat Evert de Clercq heeft ingesteld tegen zijn veroordeling in het dossier rond de zogenaamde Kasteelmoord. In dat proces werd de Nederlander door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar omdat hij een grote rol zou hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius Van Bommel. Die schoot op 31 januari 2012 Stijn Saelens doodschoot in zijn kasteel in Wingene. Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry (68), vriend van Gyselbrecht, werd gevraagd als tussenpersoon. Evert de Clercq speelde een rol bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Franciscus Larmit zou de chauffeur zijn geweest op de dag van de moord.

André Gyselbrecht, Pierre Serry, Evert de Clercq en Franciscus Larmit werden in eerste aanleg tot respectievelijk 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld. In beroep werden de straffen -door de lange procesgang- verlaagd naar 21 jaar voor dokter Gyselbrecht, 19 jaar voor Pierre Serry, 20 jaar voor Evert de Clercq en 15 jaar voor Franciscus Larmit.

Evert de Clercq heeft steeds zijn betrokkenheid ontkend maar voor het Gentse hof van beroep was het niet aannemelijk dat de Nederlander van niets wist. De verklaringen van Serry en Larmit, dat de Clercq er wel degelijk voor heeft gezorgd dat Van Bommel de moord pleegde, waren voor het hof erg aannemelijk. De Nederlander is de enige van de veroordeelden die in cassatie is gegaan.

bron: Belga