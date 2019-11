Jupiler Pro League – KV Mechelen smeert Standard eerste thuisnederlaag aan

KV Mechelen heeft zondag op de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League Standard zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen bezorgd. KVM won in Luik met 1-2. KV Mechelen kwam op het kwartier voor, toen Rob Schoofs (15.) enig mooi een vrije trap in de bovenhoek krulde. Standard moest nu komen, maar kon de Mechelse afweer niet uit verband spelen. Ook na de koffie vond de thuisploeg de opening niet. Aan de overzijde kwam De Camargo dicht bij de 0-2, maar de spits trof de lat. Even later was het dan toch prijs, toen Igor De Camargo (65.) de bal van in de zestien onhoudbaar binnen knalde.

Selim Amallah (86.) gaf Standard helemaal in het slot weer hoop, met de 1-2. Diezelfde Amallah leek in de extra tijd een punt thuis te houden, met de gelijkmaker. De middenvelder devieerde hierbij de bal echter met de hand, en de VAR keurde de treffer af. Die opdoffer kwam Standard niet meer te boven.

Standard profiteert niet van het verlies van leider Club Brugge (2-1 op Antwerp) en is derde met 27 punten. Club (33 ptn) voert de stand aan, voor AA Gent (28 ptn). Beide teams hebben een match minder op de teller. Mechelen heeft precies evenveel punten als Standard.

Standard maakt op de zestiende speeldag, over twee weken na de interlandbreak, de verplaatsing naar Eupen. KVM ontvangt Zulte Waregem.

Bron: Belga