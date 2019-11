Jupiler Pro League – KRC Genk verliest ook van AA Gent, dat naar voorlopige 2e plaats wipt

KRC Genk heeft de opborrelende onrust niet kunnen onderdrukken. De kampioen verloor zondag op de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League in eigen huis met 0-2 van AA Gent. De Limburgers stonden na enkele mindere resultaten met de rug tegen de muur, maar moesten snel een nieuwe uppercut verwerken. Laurent Depoitre (2.) benutte vlug een rebound en trapte Gent op 0-1. De thuisploeg probeerde terug te knokken, maar kon de Gentse defensie niet uit verband spelen. Meteen na de pauze kreeg Genk een nieuwe domper te verwerken, toen Jonathan David (47.) doelman Coucke kansloos liet en de 0-2 nette. De kampioen bleef ook nadien zonder antwoord, en Gent-doelman Kaminski op de proef stellen lukte niet. Aan de overkant liet Gent enkele halve kansen op de 0-3 liggen.

In de stand is Gent (28 ptn) voorlopig tweede, achter leider Club Brugge (33 ptn) maar voor Standard (27 ptn). De Luikenaars spelen later zondag thuis tegen KV Mechelen. Genk blijft op de sukkel en staat negende met 20 punten.

Gent ontvangt op de zestiende speeldag, over twee weken na de interlandbreak, in de Ghelamco Arena Antwerp. Genk maakt de verplaatsing naar Moeskroen. Het is maar de vraag of dat met Felice Mazzu als T1 gaat zijn. De Genkse coach stond de voorbije dagen hard onder druk en in de wandelgangen van de Luminus Arena klonk toch dat de wedstrijd tegen Gent van groot belang was voor de toekomst van Mazzu. De Henegouwer leidt Racing sinds deze zomer, nadat hij voordien meerdere jaren succesvol was bij Charleroi.

Bron: Belga