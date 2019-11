Huiszoeking in Brusselse lokalen van speciale eenheden politie

In de lokalen van de speciale eenheden van de federale politie in Schaarbeek heeft vorige week dinsdag een huiszoeking plaatsgevonden. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt aan Belga bevestigd door het federaal parket. Ook op andere plaatsen werden huiszoekingen gevoerd in het kader van een dossier waarin onderzoek gedaan wordt naar “een criminele organisatie, verdacht van valsheid in geschrifte, heling en oplichting”, zo klinkt het. Tien mensen zijn aangehouden. Tijdens de huiszoekingen, waaronder dus deze in de lokalen van de speciale eenheden, werden verschillende personen opgepakt. Tien van hen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst, zo meldt een woordvoerster van het parket.

Het dossier is gelinkt aan een dossier van oplichting waarbij in mei dit jaar meer dan 1.200 politiemensen een 200-tal huiszoekingen uitvoerden en daarbij tientallen personen oppakten

Een criminele organisatie zou de voorbije twee jaar meer dan 620 feiten gepleegd hebben, waarbij ze veelal op dezelfde manier te werk ging. Ze namen contact op met mensen die hun wagen te koop aanboden op het internet en stelden voor die te kopen. De zogenaamde kopers deden daarbij niet moeilijk over de prijs en betaalden soms een voorschot in cash. Vervolgens werd voor de ogen van de verkoper een valse overschrijving uitgevoerd, op een tablet of een smartphone. Zodra het vertrouwen van het slachtoffer gewonnen was, namen de kopers het voertuig mee. Het slachtoffer hield vaak nog een sleutel en de documenten van het voertuig.

Dat voertuig werd dan zeer snel overgebracht naar het buitenland. Pas na enkele dagen ontdekten de slachtoffers dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort maar tegen dan was het voertuig vaak al verdwenen.

Enkele dagen na de grootscheepse operatie werden drie politiemensen – twee van de federale gerechtelijke politie en een van de lokale politie van Brussel-Zuid – in Brussel opgepakt.

bron: Belga