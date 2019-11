Gouden Stick 2019 – Emma Puvrez (Antwerp) is voor het eerst Speelster van het Jaar

Emma Puvrez heeft zondag in Genval haar eerste Gouden Stick gewonnen, de prijs voor de Speelster van het Jaar in het hockey. De Red Panther, die afgelopen seizoen ook kampioen speelde met Antwerp, haalde het voor ploeggenoten Barbara Nelen en Alix Gerniers, die de prijs in het verleden beiden al drie keer wonnen. Haar carrière als hockeyster combineert de 22-jarige Puvrez met studies Lichamelijke Opvoeding in Turnhout. De kersverse laureate van de Gouden Stick nam al deel aan twee WK’s (Den Haag 2014 en Londen 2018) en twee EK’s (Londen 2015 en Antwerpen 2019).

Sinds twee jaar komt ze op clubniveau voor Antwerp uit, tevoren was ze actief voor Victory, Dragons en het Nederlandse MOP. In mei veroverde ze met Antwerp haar eerste Belgische titel onder leiding van coach Sofue Gierts, zelf zesvoudig winnaar van de Gouden Stick.

Bron: Belga