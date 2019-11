EK veldrijden – Iserbyt is blij met 2e plaats: “We legden Van der Poel heel lang vuur aan de schenen”

Eli Iserbyt was de enige die in volle finale Mathieu van der Poel het leven nog zuur maakte tijdens het Europees kampioenschap veldrijden. Iserbyt bleef volop druk zetten op de Nederlander waardoor die pas in de laatste meters rust kende en zich zeker wist van zijn derde opeenvolgende Europese titel. “Samen met Michael Vanthourenhout kende ik echt wel een goede dag”, reageerde de Belg. “Dat mijn teamgenoot ook sterk rondreed was in mijn voordeel. Bij de passages aan de grachten had ik het op mijn beurt zeer lastig. Ik stapelde daar de fouten op. Al bij al mag ik toch best tevreden zijn met mijn prestatie. We legden Mathieu van der Poel wel heel lang het vuur aan de schenen.”

“Het basistempo van Mathieu van der Poel is net iets hoger dan het onze. Daarom is hij net iets beter. Samen met Michael hebben wij het beste eruit gehaald. Ik rij een constant seizoen en daar mag ik tevreden over zijn. Ik probeerde een paar keer aan te vallen maar slaagde er niet in om Mathieu van der Poel af te schudden”, besloot Eli Iserbyt.

