Cuba, Argentinië en Venezuela verwerpen “staatsgreep” in Bolivia

De Cubaanse, Venezolaanse en Argentijnse presidenten hebben zondag de “staatsgreep” in Bolivia veroordeeld. Dat doen ze na het ontslag van de Boliviaanse president Evo Morales. Mexico biedt Morales asiel aan. Cuba, traditioneel een bondgenoot van de socialistische leider, “betuigt zijn solidariteit met broeder president Evo Morales, die een belangrijke rol speelde bij de opeising van de Amerika’s van de inheemse volkeren”, tweette de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez. Zijn president Miguel Diaz-Canel sprak over een “gewelddadige en laffe staatsgreep van rechts tegen de democratie in Bolivia”

“We veroordelen de staatsgreep die plaatsvond tegen onze broeder president Morales”, verklaarde de Venezolaanse president Maduro op Twitter. Zijn Boliviaanse evenknie was een van de weinige leiders die Maduro nog steunde bij de crisis in Venezuela.

“Een staatsgreep vond plaats in Bolivia als resultaat van de gezamenlijke acties van gewelddadige burgers, politiepersoneel en de passiviteit van het leger”, verklaarde de recent verkozen Argentijnse president Alberto Fernandez.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard bood Morales dan weer asiel aan. Volgens Ebrard zijn twintig Boliviaanse leden van de wetgevende en uitvoerende macht in de officiële Mexicaanse residentie in hoofdstad La Paz.

“Er is een militaire operatie aan de gang in Bolivia, die we verwerpen en die lijkt op de tragische incidenten waarbij Latijns-Amerika vorige eeuw bloedde”, aldus Ebrard op Twitter. “Mexico blijft bij zijn standpunt voor het respect voor de democratie en de instituten.”

