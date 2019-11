Catalaanse pro-onafhankelijkheidsbeweging blokkeert Spaans-Franse grensovergang

Enkele honderden aanhangers van de Catalaanse pro-onafhankelijkheidsbeweging blokkeren vandaag aan de grens tussen Spanje en Frankrijk de autosnelweg AP-7. Het is een nieuwe actie waarmee de manifestanten hun onvrede willen uiten over de strenge straffen die vorige maand uitgesproken werden tegen negen Catalaanse politieke leiders wegens hun rol in de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. De actie is een nieuw initiatief van het platform ‘Democratische Tsunami’, waarvan niet precies bekend is wie of wat erachter zit. Eerder organiseerde dit platform ook al de blokkade van de luchthaven van Barcelona, de avond van de veroordeling van de Catalaanse leiders. De organisatoren hebben de aanhangers van de onafhankelijkheidsbeweging nu opgeroepen om zich “met of zonder wagen” naar het Catalaanse plaatsje La Jonquera te begeven, dat aan de grens met Frankrijk ligt.

Aan La Jonquera blokkeren de actievoerders de grensovergang met Frankrijk. Een driehonderdtal personen heeft zich voorgenomen drie dagen ter plaatse te blijven. Ze hebben tafels, eten, drank en kookinstallaties meegebracht, en ook luidsprekers en projectoren om hun boodschap kracht bij te zetten.

“Met deze mobilisatie willen we de internationale gemeenschap vragen om de Spaanse overheid te doen inzien dat zitten en praten de enige uitweg is”, schrijft Democratische Tsunami.

Door de actie zou de snelweg over een afstand van 20 kilometer geblokkeerd zijn, en dat in beide richtingen.

