Brand in toekomstig asielcentrum Grote-Spouwen zo goed als zeker aangestoken

In het gebouw van een voormalig woonzorgcentrum aan de Rode Kruislaan in Grote-Spouwen (Bilzen) brak gisterenavond laat een hevige dakbrand uit. Het is zo goed als zeker dat er kwaad opzet in het spel is. Fedasil had plannen om er medio december een asielcentrum te openen. Toen de brandweerpost Bilzen van de hulpverleningszone Oost-Limburg als eerste ter plaatse kwam, stelden de brandweermannen meteen al braaksporen vast. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is aanzienlijk. Nadat de brand rond 23.30 uur was opgemerkt, kregen buurtbewoners omwille van de rookontwikkeling het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Na een tijdje was het vuur onder controle en de rook was geminderd zodat ventilatiesystemen weer ingeschakeld konden worden en ramen en deuren open mochten. Tegen de opening van het toekomstig asielcentrum in het gebouw van de Ark van Noé waren al twee protestacties gehouden.

In het belang van het onderzoek kunnen politie en parket nog niet veel kwijt. Er waren wel duidelijk braaksporen, wat erop wijst dat onbekenden het gebouw zijn kunnen binnendringen. Het gerechtelijk lab, een branddeskundige en een brandhaarddetectiehond zullen de nodige onderzoekshandelingen verrichten. Bij de protestacties waren mensen vanuit de buurt, maar ook uit andere delen van Limburg betrokken. Fedasil had in Grote-Spouwen 140 opvang plaatsen berekend.

