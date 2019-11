Boksmeeting Oostende – Delfine Persoon kroont zich tot WBA-wereldkampioene bij de supervedergewichten

Delfine Persoon heeft zich maandag in de Versluys Dome in Oostende gekroond tot WBA-wereldkampioene bij de supervedergewichten. De 34-jarige West-Vlaamse klopte de Nigeriaanse Helen Joseph na tien felbevochten rondes op punten. Persoon, die kon rekenen op de steun van de thuisfans, en Joseph hielden mekaar gedurende tien rondes stevig in evenwicht. Na afloop kenden de drie scheidsrechters de Belgische wel unaniem de zege toe. Persoon kan nu terugblikken op 44 gewonnen wedstrijden en slechts twee verloren kampen. ‘Iron Lady’ Joseph won ondertussen 17 kampen en verloor er 4.

Er kwam maandag een pak frustratie uit de bokshandschoenen van Persoon. De West-Vlaamse zit nog altijd met een heel wrang gevoel opgezadeld na haar laatste kamp, een omstreden nederlaag tegen de Ierse Katie Taylor. Het duel vond in juni plaats in de gerenommeerde Madison Square Garden in New York. Persoon voelde zich onrecht aangedaan door de scheidsrechters nadat ze verloor op punten.

bron: Belga