Boekenbeurs klokt af op 123.658 bezoekers, bijna drieduizend meer dan vorig jaar

De Boekenbeurs in Antwerp Expo heeft dit jaar 123.658 bezoekers getrokken. Dat zijn er bijna drieduizend meer dan in 2018. “We zijn erin geslaagd om de dalende trend te doorbreken,” zegt Vé Bobelyn, verantwoordelijke van de Boekenbeurs. “Met dank aan de vele vernieuwingen, de bijna duizend auteurs die aanwezig waren, onze talloze partners en natuurlijk de vele bezoekers.”

De bezoekersaantallen van de Boekenbeurs gingen de voorbije jaren in dalende lijn. In 2016 brachten nog 150.000 mensen een bezoek, een jaar later waren het er 143.000 en vorig jaar doken de cijfers nog dieper. Er werd aanvankelijk gemeld dat er 137.708 bezoekers waren, maar dat cijfer werd in september bijgesteld naar 120.688. Organisator Boek.be betreurde de incorrecte informatie en liet de cijfers daarom dit jaar door een gerechtsdeurwaarder controleren. Die stelde officieel vast dat er 123.658 bezoekers waren, waarvan 11.887 onder de 12 jaar; zij kwamen gratis binnen.

De Boekenbeurs zit middenin een vernieuwingsoperatie die in 2020 rond moet zijn. Voor de editie van dit jaar werden verschillende zichtbare ingrepen doorgevoerd in het grondplan. Zo werd onder meer een Kinderboekenzone opgezet, waarbij muren tussen standhouders wegvielen en de boeken dus centraal stonden. Daarnaast werden ook de auteurspodia opgefrist.

Ook nieuw waren de initiatieven met en door auteurs. Zo gingen 22 auteurs met hun lezers op café en gidsten 5 auteurs hun lezers doorheen de beurs, met persoonlijke anekdotes, ervaringen en leestips. Ook Boekenbeurs-debutanten kregen de nodige aandacht. Zij konden zichzelf voorstellen in het kader van ‘debutant in de kijker’ via de Boekenbeurs-website. In totaal namen 3.958 bezoekers een kijkje op hun auteurspagina’s.

“Uit de initiatieven met en door auteurs hebben we veel geleerd. De auteurs waren enthousiast en de bezoekers eveneens. Er is duidelijk een sterke basis en een grote betrokkenheid langs beide kanten om deze formats verder uit te werken naar volgende jaren toe. Het is voor dit soort belevingen, voor dergelijke ervaringen dat we het doen, en daaruit maken we op dat de beurs succesvol was,” zegt Vé Bobelyn.

