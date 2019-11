Australiër port krokodil in oog om zichzelf te redden

Een Australiër is erin geslaagd om zichzelf te bevrijden uit de klauwen van een krokodil, door die in het oog te porren. De feiten gebeurden bij een afgelegen veehouderij in het verre noorden van Australië. Dat melden lokale media maandag. Een krokodil viel de man, een parkwachter van 54 jaar die niet in dienst was, zondagavond aan in Captain Billy’s Landing, een afgelegen strand en kampeerterrein, op het Kaap York-schiereiland, in de staat Queensland, bericht het Australische nieuwsagentschap AAP. De man was alleen aan het hengelen aan de oever van de rivier toen een krokodil uit het water sprong, hem in zijn been beet en naar zijn hand hapte. De man porde daarop in het oog van de krokodil zodat die zou loslaten, melden de hulpdiensten.

“De patiënt kon de ogen van de krokodil zodanig viseren dat de krokodil losliet. De patiënt kon zo uit het gebied ontkomen”, zegt Warren Martin van de Royal Flying Doctor Service, de ambulancedienst te lucht.

Nadat hij zichzelf bevrijd had, moest de man wel nog een uur rijden tot bij zijn buurman. De twee reden nog eens 45 minuten naar de nabijgelegen Bramwell-veehouderij, waar de Royal Flying Doctor Service hem oppikte en naar een ziekenhuis in Cairns vloog.

De man raakte ernstig gewond, maar zijn toestand is stabiel, zegt het ziekenhuis. Hij heeft ernstige verwondingen aan armen en benen. “Er zijn niet veel inwoners van Kaap York die een dergelijke interactie met een krokodil kunnen navertellen”, zegt Martin.

De krokodil zal waarschijnlijk gevangengenomen worden en verwijderd, zegt het ministerie van Milieu van Queensland.

bron: Belga