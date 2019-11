Al meer dan 180 eenden gestorven na actie van Animal Resistance

Na de inval van een veertigtal dierenrechtenactivisten in een foie grasbedrijf in het West-Vlaamse Bekegem, zijn al meer dan 180 dieren gestorven van stress. Dat bevestigt de eigenaar aan Belga. Afgelopen zaterdag bezette een veertigtal activisten van Animal Resistance het bedrijf van Filip Callemeyn in Bekegem. Ze voerden naar eigen zeggen actie tegen de wanpraktijken en eisten met om Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) te spreken.

“Maar eenden zijn erg stressgevoelig”, vertelt Callemeyn. “Als er dan een zootje ongeregeld in witte pakken, met veel lawaai en met gsm-camera’s in aanslag de stal binnenvalt, gaan de dieren in shock. Voor hen is dat een enorm bedreigende situatie die bovendien erg lang heeft geduurd. Sommigen wilden de eenden zelfs aaien. Ik wist al snel dat de stal zo goed als verloren zou zijn en kijk, ondertussen zijn al 180 dieren gestorven.”

De zaakvoerder meent dat Animal Resistance vooral hun organisatie in the picture wou plaatsen, maar dat ze erg dom en zonder kennis van zaken hebben gehandeld. Hij heeft al stappen ondernomen om een klacht in te dienen. Bovendien meent de eendenkweker dat hun actie achterhaald is omdat de sector toch al in een uitdoofscenario zit.

bron: Belga