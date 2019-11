11.11.11-campagne evenaart resultaat vorig jaar

De 11.11.11-vrijwilligers hebben het voorbije weekend hetzelfde bedrag opgehaald als vorig jaar. Dat blijkt uit een eerste steekproef, zo laat de organiserende Noord-Zuidkoepel maandagavond weten. Het voorbije weekend voerden opnieuw duizenden vrijwilligers campagne voor 11.11.11. De resultaten op financieel vlak zijn bemoedigend, aldus de organisatie. Een eerste steekproef geeft aan dat het door de vrijwilligers opgehaalde bedrag het resultaat van 2018 zal evenaren. Dat is een belangrijke indicatie voor de totale opbrengst, die vorig jaar meer dan 5 miljoen euro bedroeg.

Het campagnethema dit jaar was ‘changemakers’. “Het is hartverwarmend om te zien dat 20.000 vrijwilligers nog steeds hun nek uitsteken om die boodschap van internationale solidariteit te brengen in een samenleving die steeds meer gepolariseerd raakt”, aldus 11.11.11-directeur Els Hertogen.

bron: Belga