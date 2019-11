‘Sesamstraat’-actrice Paula Sleyp overleden

Actrice Paula Sleyp is overleden. Ze was vooral bekend als oma Paula uit ‘Sesamstraat’, waar ze vaak te zien was in gesprekken met Tommie en Ieniemienie. Sleyp is 88 geworden, ze had al enkele jaren gezondheidsproblemen. Dat meldt de VRT.

In de jaren 60 speelde Paula Sleyp roddeltante Liza in de legendarische serie ‘Kapitein Zeppos’. Maar ze is vooral bekend als ‘oma Paula’ uit ‘Sesamstraat’, het educatieve kinderprogramma dat net zondag nog zijn 50e verjaardag vierde.

‘Wittekerke’

In de jaren 90 speelde Paula Sleyp de bazige tante Jos in de populaire VTM-reeks ‘Wittekerke’. Ze speelde ook gastrollen in onder meer ‘Thuis’ en ‘Witse’. In 2010 stopte ze met acteren.