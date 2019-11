Moderniseringswerken aan spoor zijn klaar

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel moderniseerde sinds 14 oktober de seininrichting aan de zuidkant van het station Brussel-Zuid. De laatste fase van de werken, die vlotter verliepen dan gepland, vond dit verlengd weekend plaats. «De laatste 49 wissels zijn omgebouwd», zegt Infrabel. «Ter herinnering, het eerste verlengde weekend van 1 november moderniseerden we al 121 wissels en 65 seinen. We zaten dus ruim voor op schema. Het tweede verlengde weekend zit er nu ook op. De laatste testritten zijn gebeurd en alles is operationeel voor vandaag. De voorsprong die tijdens het eerste verlengde weekend van 1 november werd opgebouwd, gaven onze mensen niet meer af.»

Computergestuurd

«De Infrabel-ploegen staan in hoogste staat van paraatheid voor de ochtendspits vandaag. Als er een incident zou zijn, grijpen onze mensen meteen in om de hinder tot een absoluut minimum te beperken. Nog tot en met 15 november staan deze ploegen 24/7 versterkt paraat.» Het seinhuis van Brussel-Zuid is nu voor het eerst in zijn bestaan volledig computergestuurd.

Flexibiliteit

Nu de moderniseringswerken achter de rug zijn, zal vanaf vandaag het normale vervoersplan van de NMBS opnieuw van toepassing zijn. Het treinverkeer zal vanaf dus weer normaal verlopen. De NMBS wil de reizigers bedanken voor hun flexibiliteit en hun begrip tijdens de moderniseringswerken en dankt de inspanningen van haar eigen teams en die Infrabel het treinverkeer die de werken in deze moeilijke periode in goede banen hebben geleid.