Instagram test versie zonder zichtbare likes in Verenigde Staten

De CEO van Instagram, Adam Mosseri, heeft aangekondigd dat de populaire fotoapplicatie deze week in de Verenigde Staten start met het testen van een versie van de app zonder zichtbare likes.

De uitrol van de testversie gebeurt op een beperkt aantal accounts in de Verenigde Staten, zo kondigde Mosseri afgelopen vrijdag aan op een event in San Francisco. Als de test een succes blijkt te zijn, bestaat de mogelijkheid dat de likes in de toekomst voor alle gebruikers wereldwijd gemaskeerd zullen worden.

De liketellers zullen echter niet volledig verdwijnen: gebruikers zullen nog steeds kunnen zien hoe vaak hun eigen posts geliked werden, maar de likes zullen niet meer zichtbaar zijn voor hun volgers. Ook zullen de likes niet meer verschijnen in publieke feeds.

Weg met de populariteitswedstrijd

Instagram experimenteerde de voorbije maanden al in verscheidene andere landen met een versie zonder zichtbare likes, in een poging om de focus op de likes te verkleinen. Het proefproject begon afgelopen lente in Canada, waarna Brazilië, Nieuw-Zeeland, Japan, Ierland, Italië en Australië volgden.

Met het verbergen van de likes wil Instagram af van de populariteitswedstrijd op de app: “De bedoeling is om de druk om zoveel mogelijk likes te behalen te verkleinen en de app minder competitiegericht te maken”, aldus Mosseri. “De focus moet liggen op het verbinden van gebruikers met mensen die ze graag zien, en met de dingen die hen inspireren.”

Ook andere techgiganten als Facebook, Youtube en Twitter experimenteren met het verwijderen van de liketellers op hun platformen.