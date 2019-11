In deze shirts zullen de Rode Duivels spelen op het EK 2020

Supporters van de Rode Duivels kunnen vanaf nu het shirt kopen waarmee Eden Hazard en co volgende zomer een gooi zullen doen naar de Europese titel. De Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB stelde het ontwerp maandag voor op zijn website.

Op de voorkant van het shirt prijken zwarte en rode strepen. De gele kleur is terug te vinden in de kraag en de mouwen. Ter hoogte van de linkerborst prijkt het nieuwe logo van de KBVB.

Het shirt is gemaakt van 100 procent polyester en is voorzien van de nieuwe Aeroready-technologie van adidas. “Dit zorgt ervoor dat het shirt zo licht en aerodynamisch mogelijk blijft tijdens wedstrijden. Het zweet wordt afgevoerd naar de bovenste laag van het shirt, waardoor deze altijd droog zal blijven”, luidt het.

Met kwast geverfde strepen

Kenmerkend voor het shirt is de prominente rol van de letter ’B’, “een eerbetoon aan ons land dat de dragers van het tenue met trots vertegenwoordigen”, aldus de KBVB. Op de voorkant van het shirt wordt de letter ’B’ op speelse wijze gevormd door grote zwarte en donkerrode strepen, met een effect dat sterk doet denken aan met kwast geverfde strepen. In de nek van het shirt is eveneens een kleine versie van de geverfde ’B’ te zien, in driekleur.

Subtiel detail

Het nieuwe thuisshirt heeft een korte V-hals, voor een modern effect. Naast een deel van de ’B’ aan voorzijde, zijn de adidas-strepen aan de zijkant ook zwart. Namen en nummers aan voor- en achterzijde zijn geel, waarbij in de rugnummers het nieuwe bondslogo als subtiel detail is opgenomen. Het shirt is hiermee volledig opgebouwd uit de Belgische driekleur. Hetzelfde geldt voor het rode broekje en sokken, waarbij de adidas-strepen wederom zwart zijn en nummering op het broekje geel. Bij de sokken is aan voorzijde de Belgische vlag te zien.

Fans kunnen het shirt HIER kopen voor 89,99 euro. Het gelijkaardige shirt van de Red Flames, de Belgische voetbalvrouwen, kost 79,99 euro.

Primeur voor de Red Flames

De Flames zullen het eerste team zijn dat het nieuwe tenue op het veld zal dragen, in de thuiswedstrijd tegen Litouwen op dinsdag 12 november. De Rode Duivels zullen volgende week voor het eerst te zien zijn in het nieuwe tenue, in de thuiswedstrijd tegen Cyprus op dinsdag 19 november.

Het EK 2020 zal doorgaan van 12 juni tot 12 juli in twaalf verschillende landen. De openingswedstrijd wordt gespeeld in Rome, de finale in Londen.