GAMES. Bahamas: hoogmoed komt voor de val

Je hebt net de roof van de eeuw gepleegd en bent onderweg naar de Bahamas met de buit. Alles is vlekkeloos verlopen. Het plan kon niet mislukken. Er is geen vuiltje aan de lucht tot plots de motor van het vliegtuig stilvalt! Je hebt overal aan gedacht… behalve aan parachutes.

Bahamas van Matagot is een spel vol hebzucht en verraad. Geld maakt niet gelukkig, leer je, maar neerstorten met een vliegtuig ook niet. Om Bahamas te spelen, heb je niet veel nodig. Het spel bevat 7 dobbelstenen, 10 personagekaarten, 40 cashkaarten, 8 startkaart, 27 actiekaarten en een crashkaart.

Spelregels

Bij de start van het spel krijg je een personage toegewezen. Ofwel ben je bankovervaller, ofwel de FBI-agent die zich al die tijd tussen de bandieten bevond. De bankovervallers winnen als ze een echte parachute én het meeste geld bezitten op het moment dat het vliegtuig crasht. De FBI-agent wint zodra hij naast zijn badge ook handboeien en een walkietalkie weet te bemachtigen.

Nadat de personages zijn uitgedeeld, krijg je 2 cashkaarten en 1 gedekte actiekaart van de stapel om mee te starten. Vanaf nu is het iedereen voor zich.

De eerste speler rolt alle dobbelstenen en kiest er 1 om te activeren. Er zijn 5 mogelijke opties afhankelijk van de gerolde resultaten: kies je ervoor om geld of actiekaarten uit het deck te trekken of wil je er liever van andere spelers stelen? Misschien kies je ervoor de unieke eigenschap van je personage te gebruiken?

Zodra je een keuze hebt gemaakt, plaats je die dobbelsteen op je personagekaart en duid je aan wie de volgende speler is die de overgebleven dobbelstenen opnieuw mag rollen om zijn beurt mee te spelen. Dit gaat door tot er 1 speler overblijft die geen stenen meer heeft om te rollen. Die overgebleven speler is de eerste speler van de volgende ronde en start dus opnieuw met alle dobbelstenen.

Het spel eindigt zodra de crashkaart getrokken wordt. Heeft de FBI-agent de criminelen niet voor de crash in de boeien kunnen slaan? Dan vergelijken alle overvallers met een (echte) parachute hoeveel buit ze hebben kunnen meegraaien. Diegene met het meeste geld, is dan de winnaar! Heb je geen werkende parachute kunnen bemachtigen? Dan hopen we voor jou dat je lid was van de zwemclub op school!

Ons verdict

Het spel is heerlijk in haar eenvoud. Het is snel en simpel zodat je er onmiddellijk in kan vliegen. Een potje Bahamas duurt gemiddeld een half uur en staat garant voor onverwachte twists en de nodige frustratie wanneer iemand met jouw parachute gaat lopen. Denk je dat jullie vriendschap wel wat turbulentie kan overleven? Dan is dit spel een echte aanrader.

Bahamas is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via matagot.com.