Billie Eilish geeft tickets weg aan klimaatbewuste fans

Dat poprevelatie Billie Eilish begaan is met het klimaat was reeds bekend, maar de zangeres doet er alles aan om het klimaatbewustzijn ook bij haar fans aan te wakkeren. Fans die zich bereid tonen om bij te leren over de klimaatproblematiek kunnen tickets winnen voor haar ‘Where Do We Go’-tournee volgend jaar.

De actie is een gevolg van haar samenwerking met Global Citizen, een organisatie die onder meer strijdt voor een meer duurzame wereld. Via het beloningsplatform van de organisatie geeft Eilish tickets weg aan fans door hen te sensibiliseren over het klimaat. Op het platform kunnen deelnemers punten verdienen door bij te leren over de klimaatproblematiek en over hoe de klimaatproblemen te bestrijden.

Eilish kondigde die samenwerking aan op Twitter: “Ik wilde vermijden dat jullie tickets moesten kopen op de zwarte markt”, sprak ze haar fans toe. “En ik weet hoe graag jullie naar mijn shows willen komen kijken. Dus werk ik vanaf nu samen met een organisatie genaamd Global Citizen, zodat jullie tickets kunnen winnen voor mijn tournee.”

Take action for a more sustainable world with @GlblCtzn and win tickets to see Billie on the sold-out WHERE DO WE GO? WORLD TOUR. https://t.co/8UP3AjwHaI pic.twitter.com/Fe0hfDgoLt — billie eilish (@billieeilish) 8 november 2019

Groene tournee

De 17-jarige zangeres voegt daar nog aan toe dat ze haar fans wil informeren over plasticvervuiling, klimaatopwarming en klimaatverandering. “We kunnen deze uitdagingen aan en samen een meer duurzame wereld creëren”, besluit ze.

Haar tournee, die volgend jaar in juli zal eindigen met een reeks van vier concerten in de Londense O2 Arena, zal Eilish naar eigen zeggen “zo ecologisch mogelijk” afleggen. De concerten zullen ook telkens vergezeld worden van een ‘Billie Eilish Eco-Village’, waar fans kunnen leren over klimaatverandering en het belang om op individueel niveau inspanningen te leveren voor het klimaat.