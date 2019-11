An Lemmens: “Eindelijk mag ik het verklappen”

VTM-presentatrice An Lemmens komt binnenkort met een eigen feestcollectie in de Belgische modeketen LolaLiza. Dat kondigde ze aan op Instagram.

Leuk nieuws voor de fans van An Lemmens (39). Die kunnen het nieuwe jaar binnenkort ingaan met een outfit van de ‘Boer zkt Vrouw De Wereld Rond’-presentatrice.

Ultravrouwelijk

Vanaf 5 december ligt haar eigen feestcollectie immers in LolaLiza. “Eindelijk mag ik het verklappen. Ik mocht voor LolaLiza een feestcollectie ontwerpen. Denk heel veel glitter, stijlvol zwart, effortless-chic en vooral ultravrouwelijk. Sinterklaas komt al vroeg dit jaar, want vanaf 5/12 ligt mijn collectie in de geselecteerde Lolalizaboetieks! Wie komt er shoppen?”, was ze enthousiast op Instagram.

Nog even wachten dus, maar HIER kan je alvast de dichtstbijzijnde LolaLiza vinden, kwestie van er als eerste bij te zijn als het zover is.