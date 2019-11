Valentine Dumont plaatst zich met Belgisch record op 400m vrije slag voor EK

Valentine Dumont (NOC) heeft op de tweede dag van het BK kortebaanzwemmen in Gent een nationaal record van achttien jaar oud scherper gesteld. De 19-jarige Dumont zwom de 400 meter vrije slag in 4:04.55, en doet zo beter dan de tijd die Sofie Goffin (4:08.24) op 15 december 2001 in Antwerpen klokte. Dumont mag met haar sneltijd naar Glasgow, waar van 4 tot 8 december het EK in klein bad doorgaat. Het minimum lag hiervoor op 4:05.34.

Naast Dumont mogen ook Florine Gaspard (100m school), Louis Croenen (200m vlinder), Lander Hendrickx (400m vrij), Pieter Timmers (50m vrij/100m vrij), Kimberly Buys (100m vlinder) en Fleur Vermeiren (100m/200m school) naar het EK. Ook Fanny Lecluyse is geplaatst, maar reist niet naar Schotland af en geeft de voorkeur aan de BOIC-stage in het Turkse Belek. De Belgische selectie wordt dinsdagavond officieel gemaakt.

Chronologie BR 400 meter vrije slag (klein bad):

Isabelle Arnould (Lg.N) 08.02.87 Bonn 4:09.34

Isabelle Arnould (Lg.N) 06.02.88 Boulogne Bil. 4:09.02

Sofie Goffin (ZS) 22.01.98 Sydney 4:08.98

Sofie Goffin (ZS) 15.12.01 Antwerpen 4:08.93

Sofie Goffin (ZS) 15.12.01 Antwerpen 4:08.24

Valentine Dumont (NOC) 10.11.19 Gent 4:04.55

bron: Belga