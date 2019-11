Thibau Nys pakt eerste Europese titel (update)

Thibau Nys heeft vanochtend de gouden medaille veroverd bij de junioren op het EK veldrijden in het Italiaanse Silvelle. In een duel om de Europese titel haalde de bijna zeventienjarige zoon van veldritlegende Sven Nys het van landgenoot Jente Michels, die hij in volle finale van zich afschudde. De Zwitser Dario Lillo eigende zich de laatste podiumplaats toe. Jetze Van Campenhout werd vierde, voor Lennert Belmans. Emiel Verstrynge finishte als negende.

Vorig jaar in het Nederlandse Rosmalen was Nys nog derde geworden, achter de Nederlandse winnaar Pim Ronhaar en Witse Meeussen.

De titelstrijd werd gevoerd door twee Belgen: Thibau Nys en Jente Michels. Halfcross hadden die twee het pak al achter hen gelaten nadat ze eerder nog het gezelschap duldden van Jetze Van Campenhout en Lennert Belmans. De verstandhouding tussen de twee leiders was opperbest waardoor ze hun voorsprong konden uitbouwen tot 1:10 op een groepje.

Voorin trachtte Michels in de slotronde zijn enige concurrent voor de witte-blauwe trui met gele sterren nog van zich af te schudden. Dat lukte niet. Thibau Nys beet zich immers vast in het wiel van Michels en ging dan op zijn beurt versnellen. ‘De zoon van’ sloeg meteen een kloofje en Michels boog het hoofd. Nys haalde het zo, Michels bolde negen seconden later binnen op een tweede plaats.

Eerder op de dag was de Europese titel bij de meisjes junioren weggelegd voor de Nederlandse Puck Pieterse. Zij haalde het afgescheiden van de Française Olivia Onesti. De Nederlandse Shirin van Anrooij griste de bronzen medaille mee. Julie De Wilde strandde op een zestiende plaats en werd beste Belgische.

bron: Belga