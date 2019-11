Stakingsactie treft Vlaams-Brabant voor de zesde dag op rij

Voor de zesde dag op rij zijn zondag een aantal chauffeurs in Vlaams-Brabant niet aan het werk gegaan. In de loop van de ochtend en in de vroege namiddag reden 20 procent van de bussen niet uit. In de late namiddag was dat percentage gedaald tot 10. Hinder is er vooral in de Vlaamse Rand en in de regio rond Leuven. Omdat directie en vakbonden pas dinsdag samen met een sociaal bemiddelaar weer rond de tafel gaan zitten zal er ook morgen/maandag hinder zijn. Hoe groot die zal zijn is volgens de Vlaamse Vervoersmaatschappij “moeilijk op voorhand in te schatten”.

Met de stakingsactie wordt geprotesteerd tegen tal van problemen bij de Lijn zoals het personeelstekort, de foutieve planning van chauffeurs en controleurs met onregelmatige werkroosters tot gevolg, het niet toekennen van aangevraagde verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten…

bron: Belga