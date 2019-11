Russische historicus Sokolov bekent dat hij oud-studente doodde en in stukken sneed

De gerenommeerde Russische historicus Oleg Sokolov (63) heeft vandaag bekend dat hij een oud-studente gedood en in stukken gesneden heeft. De Russische politie haalde Sokolov gisterenvoormiddag uit de rivier de Mojka in Sint-Petersburg met in zijn rugzak twee vrouwenhanden. Sokolov, een bekende Napoleon-expert, bleek dronken. Lokale media melden dat de historicus in het water was gevallen toen hij de lichaamsdelen wou weggooien. Bedoeling was om zich volledig te ontdoen van het lichaam en vervolgens zich publiekelijk van het leven te beroven, gekleed als Napoleon, berichten de Russische media.

“Hij bekende schuld”, zegt Alexandre Potchouev, zijn advocaat. Volgens Potchouev heeft hij spijt van zijn daden en wil hij samenwerken met de politie. Morgen moet hij verschijnen voor een rechtbank die over zijn opsluiting beslist. Momenteel verblijft hij nog in het ziekenhuis wegens onderkoeling.

Sokolov zou verklaard hebben aan de politie dat hij zijn vroegere studente Anastassia Echtchenko (24) gedood heeft bij een ruzie. Ze hadden een verhouding en zij woonde bij hem in. Nadien zou hij haar hoofd, armen en benen versneden hebben om zich van haar te ontdoen, berichten de Russiche media.

Anastassia Echtchenko was net als Sokolov gepassioneerd door het Napoleon-tijdperk. Allebei hielden ze ervan zich te verkleden in kostuums uit die periode. Nadat ze zijn studente was geweest, bleven ze samenwerken en publiceerden ze gemeenschappelijk werk.

Oleg Sokolov had een leerstoel aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg. Hij was de auteur van verschillende boeken, waarvan er enkele naar het Frans werden vertaald. Ook was hij in Frankrijk lid van de wetenschappelijke raad van Issep, een privéschool die opgericht door het extreemrechtse ex-parlementslid Marion Maréchal. Toen het nieuws van zijn arrestatie uitlekte, werd hij uit zijn functie ontslaan.

De studenten van Sokolov zeggen dat hij een getalenteerd professor was, die Frans praatte en die even gemakkelijk in de rol kroop van Napoleon als in die van zijn generaals. Maar hij had ook een “bizarre” kant, liep graag gekleed als Napoleon en liet zich aanspreken als ‘Sire’. Zijn vriendin noemde hij dan weer ‘Joséphine’.

Volgens Russische media had Sokolov in 2008 al eens een vrouw geslagen en met de dood bedreigd. Maar voor die feiten zou hij nooit vervolgd zijn.

