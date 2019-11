Presidentsverkiezingen Roemenië – Huidig Roemeens president Iohannis favoriet om zichzelf op te volgen bij verkiezingen

Iets meer dan 18 miljoen Roemenen zijn opgeroepen om zondag een nieuwe president te kiezen. Alhoewel, “nieuw”, huidig president Klaus Iohannis, die de steun heeft van regeringspartij PNL, is torenhoog favoriet om zichzelf op te volgen. Waarschijnlijk heeft hij daarvoor wel een tweede stemronde nodig, twee weken later. Veertien mannen en vrouwen gaan voor het ambt van president. Iohannis is favoriet. Hij krijgt de steun van de nieuwbakken regeringspartij PNL, de Nationale Liberale Partij, van premier Ludovic Orban. In een laatste peiling kon Iohannis rekenen op 45,7 procent van de stemmen, net niet genoeg om meteen in de eerste ronde herverkozen te worden. Daarvoor heeft hij de helft van de stemmen nodig.

Haalt niemand de helft van de stemmen, dan komt er op 24 november een tweede ronde met de twee best scorende kandidaten.

Vier van hen maken kans op de tweede ronde. Na Iohannis gaat het om de populaire acteur Mircea Diaconu, die voor de kleine linksliberale partijalliantie ALDE-Pro Romania naar de stembusgang trekt en op 16,7 procent uitkomt. Op de derde plaats staat de onlangs afgezette sociaaldemocratische minister-president Viorica Dancila van de PSD. Zij klokt af op 15,1 procent. Haalt Dancila zelfs niet de beslissende ronde, dan wordt gevreesd voor de ondergang van de eens zeer machtige PSD.

Op plaats vier in de peilingen ligt Dan Barna van de eco-liberale USR-partij met 12,6 procent.

Het is al enkele jaren politiek tubulent in Roemenië: het parlement gaf maandag de nieuwe regering onder leiding van Orban nipt het vertrouwen. Ze vervangt de regering-Dancila, die al de derde regering was onder leiding van sociaaldemocraten die viel sinds de verkiezingen eind 2016. De regering-Orban zal besturen tot de volgende verkiezingen, die binnen het jaar moeten plaatsvinden. Maar er zijn ook vervroegde verkiezingen in de lente mogelijk.

Orban hoopt samen met Iohannis het land te zuiveren van corruptie, die welig tiert, ook in politieke middens.

