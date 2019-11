Presidentsverkiezingen Roemenië – Aftredend president Klaus Iohannis wint eerste verkiezingsronde

De aftredende Roemeense president Klaus Iohannis (60) heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Maar hij behaalde onvoldoende stemmen om een tweede ronde te vermijden. Dat blijkt uit prognoses, gebaseerd op exitpolls. Iohannis zou 39 procent van de stemmen behalen. In de tweede ronde zou hij uitkomen tegen de sociaaldemocratische ex-premier Viorica Dancila, die 22,5 procent behaald, bericht nieuwsagentschap Mediafax, op basis van een exitpoll van het agentschap CURS-Avantgarde.

Iohannis was favoriet voor de verkiezingen. Hij krijgt de steun van de nieuwbakken regeringspartij PNL, de Nationale Liberale Partij, van premier Ludovic Orban.

Het is al enkele jaren politiek turbulent in Roemenië: het parlement gaf maandag de nieuwe regering onder leiding van Orban nipt het vertrouwen. Orban volgt Dancila op als premier. Toen haar regering viel, was dat al de derde onder leiding van sociaaldemocraten die er voortijdig de brui aan gaf sinds de verkiezingen eind 2016. De regering-Orban zal besturen tot de volgende verkiezingen, die binnen het jaar moeten plaatsvinden. Maar er zijn ook vervroegde verkiezingen in de lente mogelijk.

Orban hoopt samen met Iohannis het land te zuiveren van corruptie, die welig tiert, ook in politieke middens.

