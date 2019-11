Premier Wilmès neemt deel aan Vredesforum van Parijs

Premier Sophie Wilmès trekt maandag en dinsdag naar Parijs om er deel te nemen aan het Vredesforum. Dat is een internationaal evenement rond mondiaal governance en multilateralisme. Dat kondigt het kabinet van de eerste minister aan.

Premier Wilmès zal in Matignon worden ontvangen door haar Franse collega Edouard Philippe. Nadien neemt ze deel aan een diner in het Elysée, dat wordt aangeboden door president Emmanuel Macron aan een dertigtal staats- en regeringsleiders.

Het was Macron zelf die het Vredesforum vorig jaar lanceerde. Tijdens de editie van dit jaar, is het de bedoeling de kwestie van mondiaal governance centraal te stellen, door een platform van moderne interacties voor te stellen tussen beleidsmakers en verenigingen of burgers die projecten uitvoeren. De onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer vrede en veiligheid, milieu en klimaat, nieuwe technologieën, cultuur en onderwijs.

bron: Belga