Oostenrijkse groenen willen met centrumrechts onderhandelen

De Oostenrijkse groenen zijn bereid onderhandelingen te starten met de conservatieve ÖVP van ex-kanselier Sebastian Kurz over de vorming van een nieuwe regering. De uitvoerende raad van de Grünen schaarde zich zondag in Wenen unaniem achter die keuze, verklaarde partijvoorzitter Werner Kogler. Als de gesprekken slagen, dan zouden de groenen voor het eerst in een Oostenrijkse regering stappen. De ÖVP en de groenen waren eind september als winnaar uit de verkiezingen gekomen. De ÖVP werd de grootste van het land met 37,5 procent van de stemmen. De Grünen haalden met 13,9 procent hun beste resultaat ooit. De extreemrechtse FPÖ, die een meerderheid vormde met de ÖVP, leed een forse nederlaag, nadat een corruptieschandaal de coalitie op de klippen deed lopen.

Sebastian Kurz kreeg de opdracht een nieuwe regering te vormen. Hij startte verkennende gesprekken op met andere partijen. Die met de groenen bleken het meest veelbelovend. “We steken de hand uit naar de ÖVP”, zei Kogler zondag. “Welke richting het zal uitgaan, weten we niet. We onderhandelen zeker niet om te mislukken, maar we onderhandelen ook niet met de zekerheid dat het tot resultaat zal leiden. Het is natuurlijk een risico, maar we willen de sprong wagen”.

Kurz zal ten vroegste maandag aankondigen met wie hij coalitiegesprekken wil starten.

Bron: Belga