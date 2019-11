Miljarden rollen op Singles Day

De eerste minuten van Singles Day heeft de Chinese internetreus Alibaba al miljarden dollars omgezet. Singles Day is uitgegroeid tot het grootste shopping event ter wereld. Op 11 november vieren de Chinezen Singles Day of vrijgezellendag, een feestdag voor alle vrijgezellen. Het feest ontstond in de jaren negentig in studentenmilieus, als tegengewicht voor Valentijn. Tot Alibaba er het grootste winkelevent van het jaar van maakte en de dag een excuus is geworden om ongegeneerd online te winkelen. Het evenement is intussen ook in de rest van de wereld opgepikt.

Binnen de eerste 20 minuten werd voor 61 miljard yuan (8,7 miljard dollar) gekocht. Na anderhalf uur bedroegen de uitgaven 114 miljard yuan, of 16,3 miljard dollar. Dat is al de helft van de totale omzet van vorig jaar, toen een record.

bron: Belga