Merckx pakt de zege Wereldbeker driebanden in Zuid-Korea

Eddy Merckx (UMB 5) heeft de Wereldbeker driebanden in het Zuid-Koreaanse Guri-Gyeonggi op zijn naam geschreven. In de finale van de vijfde Wereldbekermanche van het seizoen haalde hij het met overmacht van de Fransman Jérémy Bury (UMB 10): 40-16. De 51-jarige uit Reet zette in de halve finales de Zuid-Koreaan Jun Tae Kim (UMB 116) met 40-21 opzij en dit met een gemiddelde van 2.353 per beurt.

In de finale, die eerder traag op gang kwam, was het Merckx die als eerste met een reeks van acht caramboles het vuur aan de lont stak. Zo ging de tweevoudige wereldkampioen met een 21-7 voorsprong de pauze in. Merckx lukte bij de spelhervatting een reeks van twaalf, waardoor Bury tegen een achterstand van 24 punten aankeek. Met nog een reeksje van vijf en een gemiddelde van 2.500 per beurt werd het uiteindelijk een afgetekende 40-16 overwinning.

Voor Merckx, die eind vorig jaar de Wereldbeker in Seoel won, is het ondertussen zijn elfde wereldbekeroverwinning in zijn loopbaan en daarmee klimt hij naar de tweede plaats op de wereldranglijst. De Nederlander Dick Jaspers blijft met een riante voorsprong nummer een.

Uitslagen Wereldbeker driebanden, Guri-Gyeonggi:

Halve finales:

Eddy Merckx (Bel/5) – Jun Tae Kim (ZKo/116) 40-21 (2.353-1.235)

Finale:

Eddy Merckx (Bel/5) – Jérémy Bury (Fra/10) 40-16 (2.500-1.000)

