Mathieu van der Poel kon Iserbyt nipt afhouden: “Moeilijk om hier het verschil te maken”

Na de Superprestigecross van Ruddervoorde was het Europees kampioenschap in Silvelle de tweede veldrit van het seizoen voor Mathieu van der Poel. De Nederlander sloot ze beide als winnaar af. Mathieu van der Poel reed ondertussen drie Europese kampioenschappen bij de profs en won die ook alle drie. De Nederlander moest in Italië wel knokken tot de laatste meters en had aan Eli Iserbyt best een lastige klant, maar uiteindelijk viel voor hem weer alles in de juiste plooi.

“We kregen hier een moeilijk parcours voorgeschoteld. Een omloop waar het echt moeilijk was het verschil te maken”, aldus VdP. “Ik ben wel tevreden dat ik opnieuw deze titel pak, maar het gevoel is toch niet zo geweldig. Het was hier wel leuk koersen. Het publiek leefde mee. Daarom ook was het goed dat dit Europees kampioenschap eens in Italië plaatsvond. Hopelijk kunnen we hier nog vaker aan de slag.”

Mathieu van der Poel heeft nog een pak doelen in 2019 en zeker in 2020. “Dat is zo. Ik leg nu wel eerst nog de focus op het veldrijden voordat ik op de weg ga koersen. En daarna volgen voor mij de Olympische Spelen. Nu wil ik in het veldrijden er het beste van maken. Er komen nog een pak belangrijke crossen aan, te beginnen maandag in Niel.”

