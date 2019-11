Man sterft bij schietpartij in Flawinne, verdachte is nog op de vlucht

Een veertiger is zondagavond rond 21 uur omgekomen bij een schietpartij in Flawinne in de provincie Namen. De vermoedelijke dader is nog op de vlucht. Dat meldt het parket van Namen, dat berichten van verschillende media bevestigt. Het incident vond plaats in de buurt van de nachtwinkel Sun7 in Flawinne. Het slachtoffer, een 47-jarige man, liet samen met zijn partner hun hond uit toen hij met verschillende mensen ruzie kreeg. Een van hen schoot op het slachtoffer en sloeg vervolgens op de vlucht.

De partner van het slachtoffer zou ook gewond zijn, maar dat kon het parket niet bevestigen.

De buurt is afgezet en de vermoedelijke schutter wordt nog steeds gezocht.

bron: Belga