“Jordanië heeft volle soevereiniteit over door Israël geleasde land”

Jordanië heeft de volle soevereiniteit “over elke centimeter” van twee stukken land die gedurende 25 jaar door Israël geleasd werden. Dat heeft de Jordaanse koning Abdullah vandaag gezegd naar aanleiding van het einde van de huurovereenkomst.

Abdullah zegde vorig jaar een belangrijke bijlage op van een in 1994 met Israël afgesloten vredesverdrag. Dat had betrekking op het statuut van de grensgebieden al-Baqura en al-Ghamr (Naharayim en Zofar in het Hebreeuws).

In 1994 werd afgesproken dat de gebieden eigenlijk toebehoren aan Jordanië, maar om de eigendomsrechten erop aan Israël te verhuren. Die huurovereenkomst had een looptijd van 25 jaar en zou bovendien automatisch worden verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst ten laatste één jaar voor het verstrijken van de termijn opzegde.

Dat gebeurde inderdaad vorig jaar: Abdullah kondigde het einde van de overeenkomst aan. Het Israëlisch leger sloot zaterdag de poort af die Israëli’s toegang gaf tot de enclave, die ook wel “Vredeseiland” genoemd werd. De lease liep vandaag/zondag ten einde.

De beslissing kwam er mede onder druk van heel wat protestacties van de Jordaanse bevolking.

Jordanië was in 1994 het tweede Arabische land (na Egypte in 1979) dat een vredesverdrag sloot met Israël. Maar de laatste jaren zijn de spanningen tussen Amman en Tel Aviv weer toegenomen. Beide landen zijn het onder meer oneens over het statuut van Jeruzalem en van de Tempelberg. Ook de schietpartij waarbij een bewaker van de Israëlische ambassade in Amman twee Jordaniërs doodschoot, in juli 2017, verzuurde de betrekkingen.

