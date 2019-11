Ironman Marten Van Riel pakt de zege in Xiamen

Onze landgenoot Marten Van Riel heeft de Ironman 70.3 in het Chinese Xiamen met een parcoursrecord op zijn naam geschreven. Daarmee is de 26-jarige Antwerpenaar ook zeker van een plaats op het WK, eind deze maand in het Nieuw-Zeelandse Taupo. Van Riel werkte de 1.900m zwemmen, 90km fietsen en 21,1km lopen af in 3u44:26, 3:57 sneller dan de Australiër Joshua Amberger. Diens landgenoot Tim Reed mocht als derde mee het podium op. Onze landgenoot was ook vier minuten sneller dan het parcoursrecord dat de Amerikaan Kevin Collington vorig jaar in China neerzette.

Bij de vrouwen was de zege in 4u16:04 voor de Australische Ashleigh Gentle.

Bron: Belga