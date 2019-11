Hutu-rebellenleider gedood door Congolese leger

Het Congolese leger heeft de leider van een Hutu-rebellengroep, die al twintig jaar het oosten van Congo destabiliseert, gedood tijdens een urenlang vuurgevecht. Generaal Jean-Michel Africa van de Democratische Strijdkrachten voor de Bevrijding van Rwanda (FDLR) werd gisteren “geneutraliseerd” in Noord-Kivu, de provincie die grenst aan Oeganda. De echte naam van de gedode rebellenleider was Juvenal Musabimana. Hij stond mee aan het hoofd van de FDLR. Die beweging ontstond in 2000 uit vluchtelingen en militieleden van Hutu-origine die na de genocide van 1994 Rwanda ontvlucht waren. Ze werden actief in het oosten van Congo en worden ervan beschuldigd daar op grote schaal moorden en andere wreedheden te hebben begaan. Volgens de Congolese regering rekruteerden ze ook kindsoldaten.

Met de dood van Musabimana verliest de FDLR een derde leidersfiguur op korte tijd. In september kon het Congolese leger ook al Sylvestre Mudacumura uitschakelen. De politieke leider van de FDLR, Ignace Murwanashyaka, stierf vorig jaar in Duitsland in afwachting van een proces.

bron: Belga