Gouden Stick 2019 – Florent Van Aubel schiet voor derde keer de hoofdvogel af

Florent Van Aubel, bijgenaamd de Tovenaar, heeft zondag in Genval zijn derde Gouden Stick als Speler van het Jaar in het hockey gewonnen. Voor de speler van Dragons, die vorig jaar in India mee de wereldtitel veroverde met de Red Lions en dit jaar de Europese titel in Antwerpen, is het de tweede Gouden Stick op rij. De ondertussen 28-jarige Van Aubel ging vier van zijn collega’s bij de Red Lions vooraf: de beste belofte van het WK Arthur De Sloover, Tom Boon, Simon Gougnard en Victor Wegnez. Van Aubel is een Gentenaar en speelde tot zijn zeventiende bij Orée, om vervolgens naar Dragons te verkassen, waar hij nu nog altijd actief is. Met die club veroverde de laureaat van de Gouden Stick al zes Belgische titels.

Met de Red Lions werd Van Aubel vijfde op de Spelen in Londen in 2012, veroverde hij zilver op de Spelen van Rio in 2016 en op de EK’s in Boom in 2013 en Amsterdam in 2017. Afgelopen seizoen kwamen er twee kersen op de taart met de wereldtitel in India en de Europese titel in eigen land.

bron: Belga