Gouden Stick 2019 – Ambre Ballenghien en William Ghislain zijn Rising Stars van afgelopen seizoen

Ambre Ballenghien en William Ghislain hebben zondag op het gala van de Gouden Stick in Genval de prijs voor Rising Star van het seizoen 2018-2019 in ontvangst genomen. De 18-jarige Ballenghien speelt voor Gantoise en maakte ook al indruk bij de Red Panthers, de 20-jarige Ghislain is actief voor Waterloo Ducks. De Publieksprijs ging in Genval naar Estelle Meulemans van Racing bij de vrouwen en naar Felix Denayer van Dragons bij de mannen. De verkiezing gebeurde via een onlinestemming, voor de andere prijzen mochten alle spelers en coaches actief in de hoogste nationale divisie hun stem uitbrengen.

De Gouden Stick ging naar Emma Puvrez bij de vrouwen en Florent Van Aubel bij de mannen.

bron: Belga