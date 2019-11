EK veldrijden – Laurens Sweeck noemt bronzen medaille een bijkomende opsteker na goed seizoen

Laurens Sweeck keert na het Europees kampioenschap uit Italië terug met een bronzen medaille. Dit ondanks een zeer slechte start. Sweeck moest zo een hele tijd alles uit de kast halen om zijn positie voorin op te eisen. Uiteindelijk werd hij nog derde. “Ik ben misschien niet veel in beeld gekomen in het eerste gedeelte van de cross, dit na een mindere start. Het duurde een hele poos voor ik terug kon aansluiten bij de kop van de wedstrijd. Bovendien kwam ik dan nog eens ten val. De beste heeft hier gewonnen”, reageerde Sweeck.

“Het was een lastige omloop. Je moest steeds goed indelen. Mijn voordeel was dat voorin het tempo soms stokte terwijl ikzelf een constante snelheid kon aanhouden. Op twee ronden van het einde kreeg ik vijf seconden aangesmeerd. Die kloof heb ik nooit meer kunnen overbruggen. In volle finale raapte ik alle krachten samen en kon zo alsnog derde worden. Ik noem dit een zoveelste opsteker dit seizoen”, verduidelijkte Laurens Sweeck.

bron: Belga