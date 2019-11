Duizenden Brazilianen protesteren tegen vrijlating van Lula

Duizenden mensen zijn zaterdag op straat gekomen in steden als Sao Paulo om te protesteren tegen een beslissing van het Hooggerechtshof waardoor voormalig president Luiz Inacio Lula da Silva vrijdag vrijgelaten kon worden uit de gevangenis. In verschillende steden over het hele land kwamen mensen samen na een oproep van de organisatie Vem Pra Rua (VPR). Die was ook zeer actief in 2016, toen de linkse president Dilma Rousseff opstapte na protesten.

Dankzij een arrest dat het Hooggerechtshof in Brazilië donderdag uitsprak, konden duizenden gevangenen worden vrijgelaten als ze in beroep zijn gegaan totdat hun veroordeling in hoger beroep bevestigd is. Dat was ook bij Lula het geval. Hij ging in beroep tegen zijn veroordeling tot een celstraf van 8 jaar en tien maanden voor corruptie en zat al meer dan een jaar achter de tralies, toen hij vrijdag de gevangenis mocht verlaten

De 74-jarige Lula werd veroordeeld omdat hij van een bouwaannemer een appartement aan de Braziliaanse kust cadeau zou hebben gekregen. Dat zou een beloning geweest zijn omdat Lula miljoenencontracten had geregeld met Petrobras, het oliebedrijf dat door de Braziliaanse overheid gerund wordt.

Bron: Belga