Cycloon Bulbul maakt elf doden in India en Bangladesh

In kustgebieden in India en Bangladesh zijn gisterenavond en vandaag al zeker elf mensen om het leven gekomen bij de doortocht van cycloon Bulbul. Die tol is door de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. Bulbul bereikte gisterenavond de kust van de twee Zuid-Aziatische landen. De storm trof het land rond de mangrovebossen van Sundarbans, zeiden de autoriteiten. Die verbinden de Indiase deelstaat West-Bengalen met Bangladesh. De storm was toen al licht afgezwakt en haalde nog windsnelheden tot 120 kilometer per uur. Hij is intussen verder afgezwakt terwijl hij in noordoostelijke richting verdergaat en laat nog windsnelheden tot 60 km/u optekenen.

De meeste doden vielen in India. Een iemand kwam om het leven toen een ontwortelde boom op hem neerkwam, zeven anderen stierven onder omgevallen muren en andere constructies. In Bangladesh stierven drie mensen onder bomen die niet bestand bleken tegen Bulbul.

De doortocht van de cycloon zorgde vooral in Bangladesh voor massale evacuaties. Ongeveer 2,1 miljoen mensen werden door de overheid verplicht veiliger oorden op te zoeken. In India moesten 125.000 mensen tijdelijk hun huis verlaten. Op de luchthaven van de stad Kolkata werden de activiteiten tijdelijk stilgelegd.

